ВСУ действуют очень организованно в противостоянии с российскими оккупантами — Шольц

Шольц отметил, что никогда не ожидал, что в российской войне против Украины "все изменится за один день".

Украинские военные действуют очень организованно и четко во время войны с русскими захватчиками.

Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с румынским коллегой Марчелем Чолаку, информирует CNN.

Шольц отметил, что никогда не ожидал, что в российской войне против Украины "все изменится за один день", но сказал, что украинские военные планировали и проводили свои операции целенаправленно.

В свою очередь премьер Румынии заявил, что ожидал завершения войны после контрнаступления ВСУ, но сейчас нужно принимать во внимание и более длительный конфликт.

Шольц также добавил, что большую роль в войне играет практическая поддержка со стороны стран НАТО, которая будет продолжаться.

"Германия создала условия для поддержки Украины даже в течение длительного времени, если война будет продолжаться долго. Многие страны смогут оказывать помощь в течение одного, двух, трех, а если понадобится, то и больше лет, потому что мы не знаем, как долго будет продолжаться военный конфликт", – добавил глава немецкого правительства.

Напомним, ранее МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Украина сможет вступить в НАТО по сценарию Финляндии и Швеции, вступающим в Альянс без Плана действий по членству (ПДЧ).

Кроме того, мы ранее информировали, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО возможно после выполнения непременного условия — разрешения всех территориальных споров.

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