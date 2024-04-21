ВСУ дезориентируют оккупантов и имитируют полеты F-16 и F-22 – эксперт

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, как военные ВСУ дезориентируют российских оккупантов и их ПВО воздушными шарами.

Об этом он сказал в эфире "Мы-Украина".

"Их дезориентируют воздушными шарами, имитирующими полеты самолетов F-16 и даже F-22. Ну это уже троллинг такой", — рассказал эксперт.

Эксперт пояснил, что соответственно датчики российского ПВО срабатывают на такие "обманки" и соответственно по ним срабатывают системы ПВО, а поражающие цель дроны успешно долетают.

Эксперт также отметил, что во время атак всегда есть беспилотники, которые должны быть сбиты оккупантами.

"Нужно пройти ПВО врага и надо его отвлечь. Надо провести операцию таким образом, чтобы пройти и РЭБ и ПВО. Поэтому сознательно есть цели, которые улетают, чтобы отвлечь ПВО, чтобы истощить ПВО. Истощать вражескую ПВО тоже очень важно, поскольку они выстреливают свой запас, и, несмотря на все запасы ракет в России, это тоже проблема", — рассказал Александр Мусиенко.

Напомним, по данным Генштаба, на фронте увеличилось количество боевых столкновений.

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