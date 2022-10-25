ВСУ для успешного контрнаступления, прежде всего, нужна авиация — военный эксперт Черник

Пока США отказываются предоставить Украине новые американские истребители, однако выделяют средства на подготовку украинских пилотов.

Полковник и военный эксперт Петр Черник убежден, что для успешного контрнаступления Вооруженным силам Украины, прежде всего, нужна авиация.

Об этом пишет РБК-Украина.

Черник напоминает, что сначала на просьбы Украины получить американские истребители F-16 Fighting Falcon или A-10 Thunderbolt II, в США отвечали однозначным отказом. Однако в июне Конгресс выделил 100 миллионов долларов на подготовку украинских пилотов.

"Не сомневаюсь, что каждый доллар будет использован по целевому назначению. Мы должны понимать, что наша война, особенно для лидеров этого мира – США и Великобритании, выглядит совсем не так, как мы ее видим. Они смотрят на мировое поле и в таком ключе рассматривают этот наш конфликт", – отметил Черник.

Напомним, украинские защитники продолжают уничтожать российскую авиацию. Так, 25 октября украинские военные сбили "шахида" из стрелкового оружия и приземлили три Ка-52.

Кроме того, украинская авиация отработала пять атак противника. В частности, речь идет об ударах по позициям вражеской противовоздушной обороны, по опорному пункту и скоплению врага, его вооружению и технике.

Ранее украинская авиация за сутки нанесла оккупантам 17 ударов. Наши военные поразили тринадцать районов сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.

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