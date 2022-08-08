ВСУ до конца года смогут отбросить оккупантов за пределы границы 23 февраля: названы условия

Украина до конца текущего года сможет отбросить российских оккупантов к пределам позиций 23 февраля, но это возможно при определенных условиях.

Отбросить оккупантов к позициям, на которых они были до 24 февраля, возможно при наличии в Украине высокоточного оружия и противовоздушной обороны.

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес в эфире телемарафона.

В то же время он прогнозирует, что к концу этого лета оккупанты не смогут удостоиться каких-либо наступательных действий, поскольку российская логистическая система уже истощена.

"Вместо этого у Украины будет возможность до конца этого года вытолкать российские силы за пределы границы по состоянию на 23 февраля, но это при условии, что будет точное оружие с большим радиусом действия, и противовоздушная оборона. Все это должно предоставить США", — пояснил он.

Напомним, эксперты заговорили о возможном наступлении на Николаев и обстрелах Сумщины и Запорожья.

Как сообщалось, Россия ударила по Винницкой области гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

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