ВСУ до сих пор остаются в Курской области: могут ли они оказаться в окружении

В настоящее время украинские подразделения Вооруженных сил контролируют около 100 квадратных километров в Курской области. Россияне хотят выбить их из этого участка, зайдя в тыл с территории Сумской области. Пока речь о том, что ВСУ оказались в полном окружении.

Об этом сообщил военный эксперт Игорь Романенко в комментарии "РБК-Украина".

"С северо-западного направления россияне перешли границу и захватили населенные пункты Новенькое и южнее, проводят план по оперативному окружению. Но им это сделать не удается, поэтому разговоры об окруженных 10 тысячах — это спектакль, режиссируемый Путиным, и подогреваемый Трампом", — высказался он.

Между тем, военный эксперт Павел Нарожный отмечает, что ВСУ создали и все еще удерживают определенную буферную зону, которая защищает Сумщину от вторжения оккупационной армии.

"Между Суджей и Сумами есть трасса, ее протяженность примерно 40 км. Если бы действительно был прорыв, россияне прошли бы по ней довольно быстро. Да, место лесистое, есть реки, но останавливать их было бы не просто. Сейчас эта небольшая буферная зона осталась, это и была наша задача — не допустить".

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