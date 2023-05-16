ВСУ добились тактического успеха в районе Бахмути: британская разведка — о результатах наступления

За последние четыре дня украинские военные добились тактического успеха в районе Бахмута, им удалось стабилизировать фланги в свою пользу.

Об этом говорится в строительстве британской разведки.

Отмечается, что кроме продвижения к югу от города, украинские силы отвергли российскую линию фронта северо-западнее города. Вероятно, это позволило украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги поставки 0506.

"Украина сдерживает западное продвижение России по линии канала Донецк-Донбасс, превращая водный путь в препятствие в рамках глубокой оборонительной полосы вокруг города Часов Яр", — говорится в сообщении.

Но, несмотря на успехи вокруг Бахмута, "вагнеровцы" продолжают постепенно зачищать украинские позиции в центре города.

Британская разведка заявила о тактических успехах ВСУ в Бахмуте / Фото: Министерство обороны Великобритании

Наступление ВСУ на Бахмутском направлении

По данным Института изучения войны (ISW), кафиры продолжают терять позиции в районе Бахмута Донецкой области. Аналитики со ссылкой на спикера Восточной группировки войск украинского полковника Сергея Череватого сообщают, что на Бахмутском направлении между ВСУ и оккупантами РФ произошло 30 боевых столкновений.

Накануне командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что продвижение украинской армии на Бахмутском направлении — это первый успех наступательных действий в проведении операции по обороне Бахмута Донецкой области.

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