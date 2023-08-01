ВСУ добились успехов на юге Украины: ISW о контрнаступлении

Вооруженные силы Украины продолжали наступательные операции вдоль района границ Донецкой и Запорожской областей. Украинские защитники добились прогресса в течение 31 июля. В свою очередь, россияне обеспокоены способностью своей армии защитить Урожайное.

Об этом сообщили в своем новом отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские войска продолжали наступательные действия на западе Запорожской области и за прошедшие сутки продвинулись вперед. К слову, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ атаковали в направлениях Мала Токмачка и Роботине.

Тем временем российские "военкоры" утверждали, что у трассы Т0518 Урожайное-Большая Новоселка продолжаются бои. Кроме того, вблизи Урожайного обороняется оперативно-тактическое соединение РФ "Каскад". Один военный блоггер страны-агрессорки выразил обеспокоенность способностью России защитить Урожайное и оценил, что украинские силы захватят населенный пункт в течение следующих трех дней.

Ситуация в Запорожской области. Карта боев ISW.

Запорожская область. Карта боев ISW.

Напомним, ранее в ISW сообщали, что ВСУ прорвали российские оборонные позиции на юге. Американские аналитики утверждают, что украинским силам удалось прорвать российские оборонные позиции на западе Запорожской области. В частности, геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы продвинулись на 2,5 км прямо к востоку от Роботиного.

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