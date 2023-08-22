ВСУ добились значительных тактических успехов в районе Роботиного: в ISW объяснили, почему это так важно

Также, вероятно, ВСУ прорвали часть российской обороны к югу от Малой Токмачки.

В течение 20-21 августа украинские войска достигли значительных тактических успехов восточнее Роботиного на западе Запорожской области и продолжают контрнаступление на административной границе Донецко-Запорожской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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Как свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 20 и 21 августа, украинские войска достигли центральной части Роботиного (10 км к югу от Орехова) и прорвали часть российской обороны к югу от Малой Токмачки (9 км к юго-востоку от Орехова).

Аналитики напомнили слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, что украинские силы добились успеха в направлении юго-востоку от Роботиного и к югу от Малой Токмачки, а российские силы безуспешно контратаковали к востоку от Роботиного. В Роботином продолжаются бои.

"Связанный с Кремлем милблогер утверждал, что украинские войска захватили некоторые позиции на части передовой обороны России после усиления атак на линию Роботине-Вербово (21 км юго-восточнее Орехова). Некоторые российские источники сообщили, что российские силы отступили с некоторых позиций возле Вербового в рамках своей эластичной обороны, вероятно, в ответ на украинское наступление к югу от Малой Токмачки", — говорится в заявлении.

Карта боевых действий по состоянию на 22 августа 2023 года. ФОТО: ISW

Ранее аналитики ISW оценивало, что украинские атаки на Роботине тактически значимы, поскольку продвижение Украины в этом районе может позволить украинским силам начать действовать мимо самых плотных российских минных полей.

" Постоянное продвижение Украины в районе Роботиного также, вероятно, направлено на унижение российских сил, которые приложили значительные усилия, ресурсы и персонал для удержания позиций вокруг Роботина", — считают в Институте изучения войны.

Как сообщали в Генштабе, ВСУ успешно наступают в двух направлениях.

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