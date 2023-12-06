ВСУ доказали, что не надо бояться "российских чертей": Подоляк про украинских военных

Украинские военные доказали, что не нужно бояться "русских чертов с оружием и боеголовками".

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

В условиях проблемы со снабжением ресурсов украинские военные переломили ход войны. На сегодняшний день оккупанты воюют лишь огромным количеством живой силы, которой не жалко.

"ВСУ… Ребята уже доказали, что не надо бояться "русских чертов с оружием и боеголовками", которыми еще вчера всех пугали. Они уже переписали военную историю. Наглядно показали, что такое современный тип войны и как такой войной эффективно управлять. дефицита ресурсов и при отсутствии стабильного снабжения… Попутно обнулили репутацию российской армии, в который раз доказав, что при всех своих pr-сказках воюют россияне лишь огромным количеством живой силы, которой не жалко", — отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что украинские военные в любом случае уже доказали, что демократии умеют защищать свои ценности.

"Понятно, что предстоит еще много непростой работы, которую обязательно нужно выполнить. Потому что за спиной семьи дети, своя земля и право на жизнь. И потому, что враг пришел убивать, разрушать и ненавидеть. И этот враг понимает силу, кулак в зубы, показательное уничтожение неоимперских амбиций. Было непросто, сегодня сложно, будет тяжело. Но нужно идти вперед. И так День ВСУ – это день памяти и день большой надежды", — добавил Михаил Подоляк.

Напомним, что кафиры обстреляли 13 областей – есть жертвы и разрушения.