Украинские Вооруженные силы получили приказ держать территорию Курской области РФ, пока новоизбранный президент США Дональд Трамп не прибудет с новой политикой в Белый Дом.

Об этом сообщает издание BBC со ссылкой на украинского военнослужащего.

По словам источника, главная задача для Сил обороны сейчас на территории РФ – удержать максимум территории до инаугурации Трампа и начала переговоров. Якобы делается это для того, чтобы потом на что-то обменять. Никто не знает на что”.

"Ситуация усугубляется с каждым днем. Мы не видим цели. Нашей земли здесь нет", – написал BBC военный.

Издание пишет, что мужчины, служащие на Курщине, говорят об ужасной погоде, хронической нехватке сна из-за постоянных бомбардировок армией России. Некоторые солдаты говорят, что им важнее было бы оказаться на Донбассе, а не оккупировать часть России.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обе стороны полагаются на смену администрации США.

"Я уверен, что Путин хочет вытолкнуть нас до 20 января", сказал он.

Для Украины медленное, но стремительное продвижение России на востоке Украины подчеркивает необходимость держаться за Курск, отмечает BBC. Отмечается, что в октябре Россия смогла оккупировать примерно 500 квадратных километров территории Украины. Это самое большое количество, которое она захватила с начала полномасштабного вторжения. Украина уже потеряла около 40% территории, захваченной под Курском. Из-за операции в Курской области, как считается, Украина потеряла около 1000 военных.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему для Путина такое важное наступление на Курщине. Российский диктатор усилил наступление на Курщине за счет союзных войск из КНДР.

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