ВСУ должны взять Лиман, или оккупанты успеют создать линию обороны – Арестович

Советник ОП заявил, что между ВСУ и оккупационными подразделениями продолжается "гонка потенциалов".

ВСУ должны взять город Лиман в Донецкой области, в противном случае оккупанты создают линию обороны.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Линия оборона, которую они радостно куют: Нижняя Дуванка, Сватово и Кременная. Теперь идет гонка потенциалов. Или раньше мы успеем расширить плацдарм на левом берегу (реки Северский Донец. – Ред.), перебросить туда войска, создать устойчивую группировку и взять Лиман, или они успеют создать линию обороны. Туда уже переброшены их инженерные соединения, но их очень мало", – говорит Арестович.

По его данным, захватчики не успевают создать линию обороны, ее не кем заполнить.

"Там возможны широкие дыры, а потому возможны прорывы через эти дыры. И потому обрушение (фронта у оккупантов. – Ред.) всего севера Луганской области. Белогоровка уже украинская – а это уже Луганская область", – подытожил советник ОП.