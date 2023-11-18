ВСУ достали и до Новороссийска: эксперт оценил состояние Черноморского флота РФ

Несмотря на то, что россияне пытаются спрятать свои корабли в Новороссийске, украинские спецназовцы достают и туда.

Оккупанты отводят свой Черноморский флот в Новороссийск. Однако и там уже неоднократно была "бавовна".

Об этом военный эксперт Владислав Селезнев заявил в комментарии 24 Каналу.

Он напомнил, что именно в Новороссийске, где россияне пытаются спрятать свой флот от уничтожения, был поврежден большой десантный корабль Черноморского флота России "Оленегорский горняк". Это вражеское судно было подбито в августе во время совместной операции СБУ и ВМС.

"Там был поврежден корабль-танкер, действовавший в интересах российских оккупационных сил, действовавших в Севастополе и, соответственно, в акватории Средиземного моря. Там было нанесено повреждение части нефтеперерабатывающего терминала соответствующей инфраструктуры в Новороссийске", – добавил военный эксперт.

Отметим, что ранее в ВМС сообщили, что в настоящее время уничтожены 15 российских кораблей. А еще по меньшей мере 12 – повреждены. В свою очередь, Селезнев добавил, что по альтернативным данным Генштаба, с начала полномасштабной войны уничтожена 1 российская подлодка и 22 корабля и катера. Однако Украине еще есть над чем работать.

У оккупантов есть немало носителей ракет типа "Калибр". Однако абсолютное большинство из них находится вблизи акватории Новороссийска. Военный эксперт отметил, что, вероятно, только один ракетный корабль находится на входе в Севастопольскую бухту.

Так россияне пытаются обезопасить свой флот от влияния украинских ракет и дронов-камикадзе. Кроме того, захватчики не оставляют попыток держать в серьезном напряжении, в частности Силы обороны Украины.

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