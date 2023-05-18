ВСУ достигли доминирующих высот в Бахмуте, россияне как на ладони — эксперт

Эксперт оценил ситуацию в Бахмуте и рассказал об успехах ВСУ на фоне предстоящего контрнаступления.

Украинские защитники заняли одну из доминирующих высот в Бахмуте. Теперь все позиции оккупантов хорошо прослеживаются и удобны для огневого поражения.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в Telegram.

По его словам, за последние сутки ВСУ удалось продвинуться в северо-западном секторе ближе к Береховке, вдоль водохранилища. По юго-западному вектору СОУ продвинулись по направлению к Клищиевке, где и заняли особо выгодный рубеж.

"На данном этапе действий СОУ целью №1 было взятие под свой контроль доминирующих высот, и эта задача, можно говорить, что выполнена. Далее – продвижение в низину, где сейчас копошатся РОВ как на ладони, в том числе, для нас открывается и панорама самого Бахмута", – рассказал Александр Коваленко.

Эксперт убежден, что уже в ближайшее время у командования РФ не остается другого пути, кроме как выйти из Бахмута. Однако по собственной глупости враг, вероятнее всего, продолжит загонять себя в "ловушку".

"То, что россияне отказываются признавать тот факт, что их затянули в ловушку говорит и то, что они стягивают сейчас к Бахмуту дополнительные силы, ослабляя другие участки фронта и создавая прецедент перенасыщения и без того, очень тесной локации. Что ж, больше обменного фонда", – добавил эксперт.

Ситуация в Бахмуте 18 мая

Напомним, украинские Вооруженные силы дальше атакуют российскую армию на Бахмутском направлении. Защитникам удалось продвинуться на расстояние до 1700 метров на флангах. Эпицентром боев остается Бахмут.

Кроме того, третья отдельная штурмовая бригада ВСУ сообщила, что украинские военные совершили успешные наступательные действия в западных окрестностях города Бахмут и создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления на данном направлении.

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