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ВСУ достигли паритета в артиллерии благодаря точности работы: Череватый – о Бахмуте

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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ВСУ достигли паритета в артиллерии благодаря точности работы: Череватый – о Бахмуте

У врага остается математическое преимущество в артиллерии, однако наши воины продолжают работать максимально точно / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Артиллерия на Восточном направлении является главным игроком, поскольку авиация врага не может полностью работать из-за работы ПВО наших воинов и не может создать оккупантам существенное преимущество.

На Бахмутском направлении военным Вооруженных сил Украины удалось добиться паритета в артиллерии благодаря точности работы.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире "Украина 24".

Как отметил Череватый, у врага остается математическое преимущество в артиллерии, однако наши воины продолжают работать максимально точно.

"Мы находимся, грубо говоря, на артиллерийской диете... Наши артиллеристы и ракетчики привыкли к этому, поэтому они максимально точно, максимально сверяют цели с данными беспилотников и пытаются их поражать. И по сути достигают паритета тем, что качественно поражают цели", — рассказал представитель Восточной группировки войск.

По словам Череватого, артиллерия на Восточном направлении является главным игроком, поскольку авиация врага не может в полной мере работать из-за работы ПВО наших воинов и не может создать оккупантам существенное преимущество.

Как отметил представитель Восточной группировки, за прошедшие сутки враг также усилил огневые удары по позициям украинских военных. В Восточной операционной зоне зафиксировано 1145 обстрелов из артиллерии различных калибров и РСЗО.

На Бахмутском направлении зафиксировано:

  • 31 боевое столкновение;
  • 452 обстрела;
  • 5 авиаударов;
  • уничтожено 125 окупантов, ранено — 130;
  • уничтожены 2 русские пушки;
  • уничтожены 2 беспилотника "Орлан-10";
  • уничтожены три полевых состава.

На Лиманско-Купянском направлении зафиксировано:

  • 560 обстрелов;
  • 7 боевых столкновений;
  • 32 кафира уничтожены, 82 — ранены;
  • уничтожено 2 миномета;
  • уничтожены 2 пушки;
  • уничтожен комплекс "Муром-С".

Напомним, в ВСУ заявили, что украинское контрнаступление началось "небольшими шагами".

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Дата публикации
Просмотры
1321
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