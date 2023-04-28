ВСУ достигли паритета в артиллерии благодаря точности работы: Череватый – о Бахмуте

Артиллерия на Восточном направлении является главным игроком, поскольку авиация врага не может полностью работать из-за работы ПВО наших воинов и не может создать оккупантам существенное преимущество.
На Бахмутском направлении военным Вооруженных сил Украины удалось добиться паритета в артиллерии благодаря точности работы.
Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире "Украина 24".
Как отметил Череватый, у врага остается математическое преимущество в артиллерии, однако наши воины продолжают работать максимально точно.
"Мы находимся, грубо говоря, на артиллерийской диете... Наши артиллеристы и ракетчики привыкли к этому, поэтому они максимально точно, максимально сверяют цели с данными беспилотников и пытаются их поражать. И по сути достигают паритета тем, что качественно поражают цели", — рассказал представитель Восточной группировки войск.
По словам Череватого, артиллерия на Восточном направлении является главным игроком, поскольку авиация врага не может в полной мере работать из-за работы ПВО наших воинов и не может создать оккупантам существенное преимущество.
Как отметил представитель Восточной группировки, за прошедшие сутки враг также усилил огневые удары по позициям украинских военных. В Восточной операционной зоне зафиксировано 1145 обстрелов из артиллерии различных калибров и РСЗО.
На Бахмутском направлении зафиксировано:
- 31 боевое столкновение;
- 452 обстрела;
- 5 авиаударов;
- уничтожено 125 окупантов, ранено — 130;
- уничтожены 2 русские пушки;
- уничтожены 2 беспилотника "Орлан-10";
- уничтожены три полевых состава.
На Лиманско-Купянском направлении зафиксировано:
- 560 обстрелов;
- 7 боевых столкновений;
- 32 кафира уничтожены, 82 — ранены;
- уничтожено 2 миномета;
- уничтожены 2 пушки;
- уничтожен комплекс "Муром-С".
Напомним, в ВСУ заявили, что украинское контрнаступление началось "небольшими шагами".
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