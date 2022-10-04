ВСУ достигли значительных успехов в районе Лимана и могли прорвать границу Луганщины в направлении Кременной — ISW

В течение последних двух суток украинские войска достигли значительных успехов в районе Лимана Донецкой области, а также в Херсонской области.

Вооруженные силы Украины успешно продвигаются на границе Харьковской и Луганской областей – к западу от Сватового. Украинские защитники освободили от русских оккупантов Борову, Шейковку, Изюмскую и Дружелюбовку.

Об этом сообщают аналитики американского Института исследования войны (ISW).

"Геолокационные кадры подтверждают то, что ВСУ продолжают наступление восточнее Лимана и, возможно, прорвали границу Луганской области в направлении Кременной", — говорится в отчете.

Имеют ВСУ и успехи в Херсонской области, отмечают аналитики ISW. Украинские силы продолжали продвигаться на юг в направлении Новой Каховки. Кроме того, геолокационные кадры показали, что от захватчиков освободили Михайловку, Гавриловку и Новоалександровку.

"Украинские успехи в Херсонской области встряхивают и без того уязвимое информационное пространство РФ. Оккупанты все чаще обвиняют разведку НАТО в разоблачении слабых мест российской обороны и призывают российские войска готовиться к городским боям и разрабатывать новые оборонные позиции", — подчеркнули специалисты.

В отчете также отмечают, что даже самые элитные российские военные подразделения продолжают все больше деградировать по мере того, как идет война в Украине.

Напомним, начались 223 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Оккупанты из танков и минометов обстреляли более 20 населенных пунктов. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба ВСУ 4 октября.

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