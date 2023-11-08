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ВСУ дронами филигранно уничтожили российскую установку "Тор" за 24 миллиона долларов (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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ВСУ дронами филигранно уничтожили российскую установку "Тор" за 24 миллиона долларов (видео)

Сожженная техника окупантов/фото иллюстративное / Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Это уже второй "Тор" за месяц — первый ощутимо получил повреждение, после чего скрылся.

Украинские военные на Купянском направлении несколькими дронами уничтожили российский ЗРК "Тор". Его стоимость – 24 миллиона долларов.

Соответствующее видео на своей странице в соцсети обнародовал блогер Сергей Стерненко.

Как отмечается, воины подразделения "Крылья в ад" 103 бригады терробороны на Купянском направлении несколькими дронами-камикадзе подожгли и уничтожили российский ЗРК "Тор". Его стоимость – от 24 миллионов долларов. Это уже второй "Тор" за месяц — первый ощутимо получил повреждение, после чего скрылся.

На кадрах по видео видно, как по полю боя передвигается российская тяжелая техника. Сначала в нее попадает первый дрон, после чего ЗРК начинает дымиться, а уже последующие беспилотники "добивают" "Тор" окупантов.

ВСУ филигранно дронами уничтожили российскую установку "Тор"

ВСУ филигранно дронами уничтожили российскую установку "Тор"

Напомним, что появилось эпическое видео уничтожения очередной российской колонны, попытавшейся наступать на Авдеевку.

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Дата публикации
Просмотры
1232
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