ВСУ дронами филигранно уничтожили российскую установку "Тор" за 24 миллиона долларов (видео)

Это уже второй "Тор" за месяц — первый ощутимо получил повреждение, после чего скрылся.
Украинские военные на Купянском направлении несколькими дронами уничтожили российский ЗРК "Тор". Его стоимость – 24 миллиона долларов.
Соответствующее видео на своей странице в соцсети обнародовал блогер Сергей Стерненко.
Как отмечается, воины подразделения "Крылья в ад" 103 бригады терробороны на Купянском направлении несколькими дронами-камикадзе подожгли и уничтожили российский ЗРК "Тор". Его стоимость – от 24 миллионов долларов. Это уже второй "Тор" за месяц — первый ощутимо получил повреждение, после чего скрылся.
На кадрах по видео видно, как по полю боя передвигается российская тяжелая техника. Сначала в нее попадает первый дрон, после чего ЗРК начинает дымиться, а уже последующие беспилотники "добивают" "Тор" окупантов.
Напомним, что появилось эпическое видео уничтожения очередной российской колонны, попытавшейся наступать на Авдеевку.
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