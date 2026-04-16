ВСУ экономят ракеты для Patriot: Игнат рассказал о нехватке боеприпасов

Patriot

Из-за интенсивности атак армии Российской Федерации украинские военные вынуждены экономить боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

Он напомнил, что на прошлой неделе воздушные силы публиковали видео, в котором военные показали состояние боекомплекта. Бойцы, работающие с Patriot, показали пустые контейнеры в установке — там осталось две из восьми ракет. По словам Игната, этот комплекс мог применяться и в последние атаки, ведь видео снималось накануне.

«Собственно, это и говорит о том, что действительно ракет для систем Patriot нужно больше», — подчеркнул представитель ПС.

Игнат также заявил, что из-за интенсивности атак армии РФ украинские защитники вынуждены экономить боеприпасы.

«Они (военные — Ред.) благодарят партнеров за предоставленные системы, но отмечают и намекают на то, что нужно еще, нужно больше. Потому что с такими атаками собственно чем-то отбиваться. У нас люди подготовлены — 24 на 7. Не только умеют отбивать успешно баллистику, рационально используя ракеты там не несколько, а пытаются сэкономить, чтобы было потом», — пояснил Игнат.

По его словам, системы работают даже в сложных и экстремальных условиях. Однако ключевой проблемой остается обеспечение ракетами.

«Вопрос сейчас действительно в ракетах очень серьезный», — подытожил Юрий Игнат.

Дефицит Patriot

В интервью изданию ZDF президент Владимир Зеленский заявил о критической нехватке Patriot. По его словам, сейчас возник «такой дефицит, что хуже уже не будет».

Слова главы государства прозвучали на фоне того, что продолжающаяся война США против Ирана может еще больше подорвать поддержку Украины. По словам президента, в настоящее время Белый дом сосредоточил внимание на Ближнем Востоке. Это уже сказалось на Украине.