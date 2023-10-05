ВСУ эпически "отминусовали" шесть российских танков за один день: бои попали на видео

Силы обороны Украины продолжают ликвидировать вражескую военную технику. В этот раз ВСУ превратили в металлолом три танка Т-72, один Т-80, два Т-90, а также САУ 2с1 и одну БМП.

Украинские защитники уничтожили 6 танков российских захватчиков на Бахмутском направлении за один день.

Соответствующее видео показал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram.

"За один день уничтожили 6 танков россиян на Бахмутском направлении", – сообщил генерал-полковник.

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По его словам, успешно отработала группа "Асгард" подразделения "Очи" 120-го отдельного разведывательного батальона во взаимодействии с группой "Шарк" 28-й ОМБр, группой "Клавдича" 92-й ОШБр, начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр.

"Наши воины отминусовали три танка Т-72, один Т-80, два Т-90. Также САУ 2с1 и одну БМП", — добавил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

ВСУ эпично "отминусовали" шесть российских танков за один день: видео

Успехи ВСУ на фронте

Генштаб ВСУ 5 октября сообщил, что защитники продолжают держать оборону на востоке и юге Украины и вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, шаг за шагом освобождая оккупированные территории.

Кроме того, Силы обороны продолжают наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области и 4 октября незначительно продвинулись вперед. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвинулись восточнее Новопрокоповки и достигли частичного успеха к западу от Роботиного.

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