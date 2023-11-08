ВСУ еще больше проредили ряды оккупантов: Генштаб назвал потери

В частности, Силы обороны Украины приблизили к 10 тыс. количество уничтоженных вражеских боевых бронемашин.

ВСУ нанесли России потери на фронте, уничтожив или ранив 780 вражеских военных в течение 7 ноября.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Так, российские потери в войне против Украины на 8 ноября составляют уже около 307 640 бойцов убитыми и ранеными.

Потери врага на 8 ноября

Личный состав – около 307640 (+780) человек,

танки ‒ 5301 (+8),

боевые бронированные машины ‒ 9996 (+22),

артиллерийские системы – 7439 (+29),

РСЗО – 872 (+3),

средства ПВО – 572 (+2),

самолеты – 322 (+0),

вертолеты – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5567 (+10),

крылатые ракеты ‒ 1556 (+0),

корабли /катера ‒ 20 (+0),

подлодки ‒ 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 9814 (+47),

специальная техника – 1054 (+5).

Потери россиян на 8 ноября в войне против Украины / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Отметим, по поводу ситуации на фронте, то российские войска дальше пытаются окружить Авдеевку, а украинские силы отражают вражеские атаки, проводят штурмовые действия к югу от Бахмута и ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

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