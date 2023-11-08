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ВСУ еще больше проредили ряды оккупантов: Генштаб назвал потери

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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ВСУ еще больше проредили ряды оккупантов: Генштаб назвал потери

Потери РФ / Фото: Associated Press

В частности, Силы обороны Украины приблизили к 10 тыс. количество уничтоженных вражеских боевых бронемашин.

ВСУ нанесли России потери на фронте, уничтожив или ранив 780 вражеских военных в течение 7 ноября.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Так, российские потери в войне против Украины на 8 ноября составляют уже около 307 640 бойцов убитыми и ранеными.

Потери врага на 8 ноября

  • Личный состав – около 307640 (+780) человек,
  • танки ‒ 5301 (+8),
  • боевые бронированные машины ‒ 9996 (+22),
  • артиллерийские системы – 7439 (+29),
  • РСЗО – 872 (+3),
  • средства ПВО – 572 (+2),
  • самолеты – 322 (+0),
  • вертолеты – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5567 (+10),
  • крылатые ракеты ‒ 1556 (+0),
  • корабли /катера ‒ 20 (+0),
  • подлодки ‒ 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 9814 (+47),
  • специальная техника – 1054 (+5).
Потери россиян на 8 ноября в войне против Украины / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери россиян на 8 ноября в войне против Украины / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Отметим, по поводу ситуации на фронте, то российские войска дальше пытаются окружить Авдеевку, а украинские силы отражают вражеские атаки, проводят штурмовые действия к югу от Бахмута и ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

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Дата публикации
Просмотры
166
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