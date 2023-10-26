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ВСУ феерично уничтожили российских оккупантов и их технику (видео от "Азова")

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1807
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ феерично уничтожили российских оккупантов и их технику (видео от "Азова")

Сожженная техника окупантов / Фото иллюстративное / Фото: Национальная гвардия Украины

Артиллеристы бригады удачно и феерично ликвидировали оккупантов.

Украинские военные зафиксировали движение вражеской техники и феерично уничтожили российских оккупантов.

Об этом сообщают в пресс-службе бригады специального назначения НГУ "Азов".

Украинские военные из батареи управления и артиллерийской разведки 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" зафиксировали движение вражеской пехоты вблизи позиций противника. Артиллеристы бригады удачно и феерично ликвидировали оккупантов.

ВСУ феерически уничтожили российских окупантов и их технику

ВСУ феерически уничтожили российских окупантов и их технику

Напомним, что Зеленский показал удары украинских военных по целям РФ.

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Дата публикации
Просмотры
1807
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