ВСУ филигранно положили дрон в открытый люк российского танка (видео)

Украинские военные филигранно положили дрон-камикадзе в открытый люк российского танка. После этого он разлетелся вдребезги.

Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Как стало известно, российский танк обнаружили бойцы подразделения аэроразведки "Божье дело" 47-й ОМБр в окрестностях Степного, Авдеевское направление.

На кадрах видео видно, как дрон влетает в открытый люк танка, после чего происходит взрыв, однако не сильный. Однако уже через несколько секунд, вероятно, после детонации боеприпасов, машина уже сверхмощно разрывается и начинает гореть.

ВСУ филигранно "положили" дрон в открытый люк российского танка

Напомним, что за первую неделю 2024 года «Армия дронов» поразила 19 танков, 40 ББМ и 29 орудий.

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