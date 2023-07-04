ВСУ филигранно сбили вертолет Ка-52 окупантов: как это было

Украинские военные виртуозно уничтожили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". "Приложился" к нему боец с позывным "Маяк" — командир мобильного подразделения противотанкистов 36 отдельной бригады морской пехоты.

Об этом сообщил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления, капитан Валерий Шершень, пишет "Радио Свобода".

"Событие произошло 2 июля на Бердянском направлении. "Аллигатор" летел очень низко, скрываясь от ПВО. Офицер расчета, заметив цель, навелся с американского ПТРК "Джавелин" и произвел результативный пуск. Ранее этот молодой офицер представил себя как искусный стрелок на Авдеевском направлении. и имеет в своем наследии уничтоженных пять единиц бронированной тяжелой техники", – рассказал Валерий Шершень.

По его словам, в июне еще один украинский боец из этой бригады с позывным "Лето" также уничтожил Ка-52 окупантов. Сбит он был с ПЗРК "Игла".

Кроме того, на Таврическом направлении есть продвижение за сутки в сторону Бердянска – до двух километров.

"Закрепляемся на рубежах, проводим аэроразведку местности, наносим огневое поражение артиллерией по выявленным целям россиян, осуществляется контрбатарейная борьба, проводится разминирование. Враг оказывает ожесточенное сопротивление. Однако мы системно жмем на определенные участки фронта, продавливаем и беспощадно." отметил Шершень.

Напомним, что ВСУ имеют успех на Бахмутском направлении.

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