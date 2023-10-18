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ВСУ филигранно ударным дроном уничтожили российский танк: удар такой силы, что оторвало башню (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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ВСУ филигранно ударным дроном уничтожили российский танк: удар такой силы, что оторвало башню (видео)

Фото: скриншот

Ударный дрон "захватил" цель, прицелился и удачно попал в нее.

Украинские военные филигранно ударным дроном уничтожили российский танк Т-62.

Соответствующее видео появилось на странице журналиста Юрия Бутусова.

На кадрах видно, как в поле стоит русский танк. Ударный дрон "захватил" цель, прицелился и удачно попал в него. От этого у машины буквально сорвало отлетевшую на несколько метров башню.

"Российский горящий танк с "летучей башней" — результат работы ударной роты БПЛА 79 ОДШБр PERUN GROUP в Донецкой области. Бойцы попали в боекомплект танка Т-62 FPV-дроном. В результате мощной детонации башня улетела от танка и поднялась в воздух на десяток метров", — рассказал Бутусов.

ВСУ филигранно ударным дроном уничтожили российский танк

ВСУ филигранно ударным дроном уничтожили российский танк

Напомним, что Игнат прокомментировал угрозы Путина о патрулировании МиГ-31К в Черном море.

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Дата публикации
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