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ВСУ филигранно уничтожают оккупантов "сбрасыванием" боеприпасов: где пытаются прятаться россияне (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1121
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ филигранно уничтожают оккупантов "сбрасыванием" боеприпасов: где пытаются прятаться россияне (видео)

Фото: Скриншот

Прицельный “сброс” боеприпасов не оставляет шансов военным РФ.

Украинские военные прицельно уничтожают живую силу российских оккупантов. По ним Силы обороны отрабатывают беспилотниками.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Сухопутных войск ВСУ.

Как отмечается, операторы БПЛА 56 ОМПБр регулярно видят, как бегут вражеские солдаты, но скрыться им не удастся. оккупанты пытаются избежать смерти, прячась за деревьями, в окопах и блиндажах. Однако прицельный "сброс" боеприпасов не оставляет шансов военным РФ.

ВСУ филигранно уничтожают оккупантов "сбросом" боеприпасов

ВСУ филигранно уничтожают оккупантов "сбросом" боеприпасов

Напомним, что страна-агрессорка Россия могла накопить до 900 дальнобойных высокоточных ракет накануне зимы.

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Дата публикации
Просмотры
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