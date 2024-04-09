ВСУ филигранно уничтожили под Авдеевкой группу российских оккупантов (видео)

Украинские военные филигранно уничтожили под Авдеевкой группу российских оккупантов. Военных преступников РФ накрыли из артиллерии и добили дронами FPV.

О своей странице в соцсети написал журналист Юрий Бутусов.

Как отмечается, группа российских оккупантов сосредоточилась в одной из посадок под Авдеевкой, ожидая момента для штурма позиций 47-й отдельной механизированной бригады.

Однако артиллеристы плотно накрыли участок кассетными боеприпасами, а кафиров, которым удалось выжить, догнали FPV-дроны роты ударных БпЛА.

"Спецефект в виде воспламенения литиевых аккумуляторов после забастовки у российского оккупанта получился особенно зрелищным", — подчеркнул Бутусов.

ВСУ филигранно уничтожили под Авдеевкой группу российских оккупантов

Напомним, что кафиры фантазируют о применении ВСУ "особого" оружия по Белгороду.

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