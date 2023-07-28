ВСУ филигранно уничтожили скопление россиян на Бахмутском направлении (видео)

Российские военные пытались замаскироваться в лесополосе.
Украинские военные реактивной системой "Град" уничтожили российских оккупантов, скрывавшихся в лесополосе.
Соответствующее видео показали в телеграмм-канале "СтратКом".
На кадрах видно, как украинские военные 22-й отдельной механизированной бригады на Бахмутском направлении обнаружили маскировавшихся в лесополосе российских военных. ВСУ из реактивной артиллерии "Град" нанесли удар по оккупантам.
Напомним, что немецкая компания откроет в Украине центр по ремонту танков Leopard.
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