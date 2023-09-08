ВСУ филигранным выстрелом отправили группу оккупантов на "концерт" до Кобзона: видео

Украинские военные благодаря точному удару уничтожили кучку российских оккупантов, которые скрывались в лесополосе.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале "Стратком ВСУ".

"Подразделение аэроразведки "Волки" совместно с минометчиками 74 батальона 102-й отдельной бригады Сил территориальной обороны уничтожают оккупантов", — рассказали в телеграмм-канале.

На кадрах с видео видно, как оккупанты перемещаются по лесополосе. В какой-то момент они остановились у своей позиции, куда и прилетел украинский снаряд. Как итог — группа российских оккупантов отправилась на "концерт" до Кобзона.

ВСУ точным выстрелом уничтожили группу оккупантов

Напомним, что захватчики сбросили авиабомбу на Херсонщину.

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