ВСУ глушат российские УАБы по всему фронту, уничтожая одно из главных преимуществ врага

Теперь врагу для поражения одной украинской цели нужно до 16 бомб.

Украинские военные глушат российские управляемые авиабомбы средствами радиоэлектронной борьбы вдоль всей линии фронта. Заполнив воздух радиошумом, Украина фактически уничтожила одно из главных преимуществ России на поле боя.

Об этом говорится в статье Forbes.

Год назад российские фронтовые бомбардировщики ежедневно сбрасывали сотню управляемых авиабомб вдоль 1300-километровой линии фронта. Как отметили аналитики Deep State, спутниково-управляемые бомбы УАБ или УМПК, летящие на 40 и более км благодаря выдвижным крыльям, были "чудо-оружием" для россиян. Украина тогда "практически не располагала средствами противодействия".

Российская армия действовала по простой схеме: после массированной бомбардировки украинских позиций происходил штурм деморализованных и истощенных защитников. Такая тактика помогла оккупантам захватить укрепленную Авдеевку и продвинуться еще на 40 км в направлении следующей линии обороны – Покровска.

Но со временем почти незаметно для сторонних наблюдателей ситуация изменилась. Сегодня, когда вражеское наступление на Покровск фактически остановилось, даже российские источники признают: "золотая эра божественных УМПК оказалась кратковременной". Об этом пишет пропагандистский телеграм-канал Fighterbomber, связанный с российскими Военно-космическими силами.

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По сообщению российского паблика, бомбы "до сих пор летают", и их удары фиксируют в Сумской, Черниговской и Донецкой областях. Но есть важный нюанс: "все системы спутниковой коррекции вышли из чата".

Причина этого очевидна – эффективность украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) настолько возросла, что они "насыщают линию фронта".

Глушение спутниковой навигации

УАБы и УМПК используют систему ГЛОНАСС – менее развитый аналог американского GPS. Чтобы оставаться на траектории, бомбы нуждаются в стабильном сигнале спутников. Но мощное украинское глушение приводит к тому, что эти бомбы просто отклоняются от курса и взрываются на полях, не причиняя вреда ВСУ.

Как утверждает Fighterbomber, "все важные цели гарантированно прикрыты РЭБ". Поэтому для поражения одного объекта иногда приходится использовать 8-16 бомб вместо 1-2.

И хотя каждая такая бомба относительно дешевая (стоит около 25 тыс. долл.), их сброс требует использования самолетов Су-34 или Су-35, которые значительно дороже. Более того, Россия уже потеряла по меньшей мере 120 таких самолетов в войне против Украины.

Кроме того, глушение сказалось и на использовании российских дронов. Многие из них теперь не могут работать из-за РЭБ, поэтому оккупантам приходится переходить на более дорогие оптоволоконные дроны, использующие проводную связь вместо радиосигналов.

Украинские РЭБ заменяют ПВО

Эта тактика украинской армии фактически добилась того, чего не могли добиться даже современные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, SAMP/T или С-300. Хотя эти комплексы способны сбивать российские самолеты на расстоянии десятков километров, их недостаточно для того чтобы полностью защитить фронт и крупные города.

Россия также использует системы РЭБ, но они гораздо менее эффективны. Их оборудование часто некачественное и плохо настроенное.

В то же время, западные управляемые бомбы, которыми пользуется Украина – американские JDAM и французские Hammer – имеют не только GPS-наведение, но и инерциальную систему навигации (INS). Это автономная технология, которая не зависит от внешних сигналов и поэтому нечувствительна к глушению.

Война навигаций

США уже имели подобный опыт борьбы с вражескими системами глушения. Еще в 2003 году во время войны в Ираке американский генерал Виктор Реньюар заявил, что GPS-глушение, которое использовали иракцы, "не имело никакого эффекта", поскольку американские ракеты оснащены резервными INS-навигаторами.

У России тоже есть свои инерциальные системы, но они менее точны. Аналитик Марк Шнайдер в статье для журнала Proceedings (профессионального издания ВМС США) отмечал, что на практике российские ракеты в десять раз менее точны, чем заявляет Москва.

В конце концов, заполнив воздух радиошумом, больше вредящим россиянам, чем украинцам, Киев фактически уничтожил одно из главных преимуществ врага.

Даже российские пропагандисты вынуждены признать это. Fighterbomber призвал российских командиров "признать эту реальность" и искать альтернативные решения.

Но когда речь идет об автономной навигации, именно у Украины есть преимущество.

К слову, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский сообщил, что украинские военные начали сбивать российские "Шахеды" с помощью FPV-дронов.