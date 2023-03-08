ВСУ гораздо лучше проявляют себя в воздухе – генерал ВВС США назвал потери россиян в авиации

Россия в войне потеряла больше авиационной техники, чем Украина.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 70 самолетов, в то время как ВСУ – не более 60 самолетов.

Об этом рассказал командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке генерал BBC Джеймс Хеккер во время своей конференции в Колорадо.

По его словам, обе стороны не могут свободно применять авиацию на фронте для прикрытия контрнаступательных операций из-за наличия противовоздушной и антиракетной обороны.

Джеймс Хеккер также отметил, что ПВО России расположена на их территории, Беларуси и частях временно оккупированной Украины – и имеет возможность передвигаться. Поэтому это усложняет использование авиации Украины в общевоенном контрнаступлении, которое может произойти весной и летом.

Генерал Хеккер также напомнил, что США уже предоставили Украине эффективные средства по уничтожению российских радаров в воздушном пространстве. Речь идет о ракетах AGM-88 HARM.

По его словам, за последние три недели ВСУ также получили от США бомбы точной наводки JDAM. Эти снаряды отличаются увеличенным радиусом действия, что является их существенным преимуществом по сравнению с другими американскими системами HIMARS.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Украина готовит инфраструктуру для западных самолетов.

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