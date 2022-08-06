"ВСУ готовы достойно дать отпор оккупантам": военный эксперт рассказал о тактике на Херсонщине

Попытка наступления россиян на Херсонском направлении возможна только тогда, когда они смогут как-то нейтрализовать группировку ВСУ, ведущую медленные, "ползучие", но ожесточенные наступательные бои, и действия по отсечению правобережной группировки противника за Днепр.

Об этом 6 августа рассказал военный эксперт Павел Лакийчук в эфире телеканала FreeDom.

Он подчеркнул, что ВСУ готовы достойно дать отпор оккупантам.

"Украинская армия тоже готовится к наступлению на этом направлении. О чем свидетельствуют не только успешные попытки овладения рядом плацдармов на левом берегу Днепра, и отсечения той группировки сил, которая скопилась на правом берегу Днепра в районе Херсона, разрушение ее логистики. Это значит, что враг может "оказаться в мешке". Это группировка сил, которая вполне может быть отрезана от россиян. Она намного больше группировки ВСУ, которую они в свое время окружили в Мариуполе. Это будет серьезный удар по противнику. Это может быть переломный момент в войне", – сказал Лакийчук.

Напомним, Ким оценил угрозу захвата Николаева в ближайшее время.

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