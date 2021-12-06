ВСУ готовы к любым вариантам развития ситуации с безопасностью — Залужный

Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинские Вооруженные силы являются одной из ведущих армий мира, потому что восьмой год воюют с врагом.

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что украинская армия надежно защищает государство и готова к любому развитию ситуации с безопасностью на фронте.

Об этом Залужный заявил в своем видеоприветствии по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что за три десятилетия украинская армия прошла сложный путь развития.

"Война заставила нас измениться. Мы сдержали вражеское наступление и надежно обороняем государство. Более того, мы готовы к любым вариантам развития ситуации в сфере безопасности. Нам доверяют и в нас верят. Именно это добавляет сил приближать победу", — сказал он.

Залужный отметил, что ВСУ являются одной из ведущих армий мира, потому что восьмой год сражаются с врагом.

"Боевой опыт и отважность украинских воинов также высоко ценятся нашими партнерами. И наше будущее — в НАТО", — подытожил генерал-лейтенант.

Напомним, сегодня в Украине празднуют День Вооруженных сил.

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