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ВСУ готовят новые сообщения об успехах на фронте: обозреватель заинтриговал результатами контрудара
В ближайшие недели могут появиться новые сообщения о результатах украинских контрударных операций, а также об успехах на еще одном участке фронта.
Украинские силы обороны достигли новых результатов при контрударных операциях по нескольким направлениям фронта. В ближайшие недели ожидается обнародование дополнительной информации об освобожденных территориях.
Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.
По его словам, речь идет о направлениях, которые уже упоминались в военных сводках и по которым ранее объявляли исходные результаты украинских операций.
«В ближайшие недели будут новые анонсы относительно результатов некоторых контрударных операций», — отметил обозреватель.
Он также заинтриговал информацией о еще одном участке фронта, который прибавится к этим направлениям.
Мирошников подчеркнул, что в целом украинским военным удалось освободить немало территорий от российских оккупантов.
«Если взять весь год – то в этих условиях цифра будет достаточно потрясающей», – добавил военный обозреватель.
В то же время Мирошников не уточнил, о каких именно участках фронта идет речь, и не назвал площадь освобожденных территорий.
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