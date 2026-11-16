ВСУ готовят новые сообщения об успехах на фронте: обозреватель заинтриговал результатами контрудара

Украинские военные / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Украинские силы обороны достигли новых результатов при контрударных операциях по нескольким направлениям фронта. В ближайшие недели ожидается обнародование дополнительной информации об освобожденных территориях.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

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По его словам, речь идет о направлениях, которые уже упоминались в военных сводках и по которым ранее объявляли исходные результаты украинских операций.

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«В ближайшие недели будут новые анонсы относительно результатов некоторых контрударных операций», — отметил обозреватель.

Он также заинтриговал информацией о еще одном участке фронта, который прибавится к этим направлениям.

Мирошников подчеркнул, что в целом украинским военным удалось освободить немало территорий от российских оккупантов.

«Если взять весь год – то в этих условиях цифра будет достаточно потрясающей», – добавил военный обозреватель.

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В то же время Мирошников не уточнил, о каких именно участках фронта идет речь, и не назвал площадь освобожденных территорий.

Напомним, что ранее россияне потеряли темпы наступления на нескольких направлениях фронта: что выяснили в ISW

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