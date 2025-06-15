ВСУ готовят новый прорыв: эксперт намекнул, что может стать следующей целью в Крыму

Атака на Крымский мост. / © Служба безопасности Украины

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Украинские силы постепенно расширяют брешь в российской системе противовоздушной обороны в оккупированном Крыму — это может стать предпосылкой нового удара по Крымскому мосту.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал капитан 1-го ранга запаса, руководитель программ программы Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

"Силы обороны Украины еще не добрались до Крымского моста, однако безусловно подбираются к нему", - отметил эксперт.

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По его словам, каждая успешная атака по российским аэродромам в Бельбеке, Саках, Новофедоровке и Джанкое, а также по пусковым комплексам на Тарханкуте и мысе Фиолент – это не отдельные удары, а часть системной операции.

"Это означает, что наши Силы обороны очередно прорывают коридор в российской ПВО в Крыму", - добавил он.

Лакийчук подчеркнул, что речь идет о планомерной работе по зачистке неба над полуостровом для запуска ударных дронов и ракет по глубоким целям, в частности, таким как Крымский мост.

"Это локальная операция. Когда эти объекты поражаются, то это означает, что через неделю, а возможно и раньше, украинские дроны и ракеты полетят гораздо дальше", - пояснил специалист.

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Напомним, 3 июня СБУ уже в третий раз нанесла удар по Крымскому мосту, заложив взрывчатку у опоры моста подводой. Мощность заряда достигала 1100 кг в тротиловом эквиваленте. Днем того же дня у переправы произошли взрывы снова.