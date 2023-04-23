ВСУ готовят россиянам "Бурю в пустыне": западные эксперты о контрнаступлении

Украинские силы, по оценкам военного, зайдут на 200 миль в тыл российской линии обороны блицкригом.

ВСУ готовятся применить западное оружие во время контрнаступления в стиле "большого взрыва".

Вероятную тактику ВСУ описал британский таблоид The Sun после общения с отставными генералами из США и Великобритании.

Основу контрнаступления, как говорят эксперты, составят боевые подразделения, имеющие на вооружении боевые танки Challenger 2, M1 Abrams и Leopard 2, а также бронетранспортеры Stryker, Bradley и новые артиллерийские системы.

В частности, британский полковник Гемиш де Бреттон-Гордон сравнил возможный удар ВСУ с операцией "Буря в пустыне". Украинские силы, по его оценкам, зайдут на 200 миль в тыл российской линии обороны блицкригом.

Полковник де Бреттон-Гордон вспомнил опыт международной коалиции в Ираке. Войскам на танках М1 Abrams удалось прорвать в считанные часы "линию Саддама" — оборонительные укрепления на иракско-кувейтской границе из песка и бетона.

"Операция "Буря в пустыне" длилась всего 100 часов. Армия во главе с американскими и британскими войсками превратила в фарш танки и войска Саддама, они массово сдавались", — сказал де Бреттон-Гордон.

Для проведения столь быстрого блицкрига важно обеспечить надлежащий уровень логистики, пока ВСУ не продвинутся далеко в тыл ВС РФ.

"Меня поразило, как действуют украинцы. Мы мало чему можем их научить. Очевидно, мы научили их пользоваться нашими танками и артиллерией, но по обучению генералов они очень впечатляют. Теперь у них есть танки и артиллерия для ближнего боя. Я уверен, что они добьются успеха", — отметил военный.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен в успешности нового контрнаступления украинских военных.

Министерство обороны Украины не будет объявлять о начале контрнаступления, однако определенные действия на фронте уже происходят.

Зеленский обратился из Лавры к украинцам и намекнул на предстоящее контрнаступление ВСУ

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