ВСУ готовятся дать отпор оккупантам на Купянско-Лиманском направлении — Маляр

Россия хочет провести ротацию на Купянско-Лиманском и начать наступление на позиции ВСУ, применяя десантно-штурмовые бригады.

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Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что сейчас ВСУ в этом районе готовятся к тому, чтобы дать эффективный отпор российским захватчикам. Командование Сил обороны анализирует ситуацию, перечисляет возможные действия окупантов и думает, как ввести их в заблуждение.

"Вся эта работа делается для того, чтобы врагу не дать пройти ни на Купянском, ни на Лиманском направлении", – сказала Маляр.

Россия комплектует резервы для наступления этой части фронта. Часть войск была переброшена из Беларуси, где российские подразделения находились на восстановлении и формировании.

"Одна часть российских войск была на восстановлении — они заменят условно истощившиеся. Часть войск они заводят из РФ — это заново сформированные подразделения. Также было заявление Наева (командующего Объединенными силами ВСУ, — ред.) о том, что с Белоруссии россияне забирали свои войска и скапливали их там, где они готовят резервы для наступления на Купянское и Лиманское направление", — отметила Маляр.

Также захватчики подводят к линии фронта десантно-штурмовые бригады, хотя Маляр заявила, что большую часть этих подразделений ВСУ уничтожили и на Юге, и на Востоке.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики на оккупированных территориях пытаются создать "терроборону".

Кроме того, мы ранее информировали, что в России официально запустили процесс новой так называемой частичной мобилизации, во время которой хотят набрать на войну против Украины дополнительно 200 тысяч человек.

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