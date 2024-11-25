ВСУ готовятся к массовой атаке со стороны 50 тысяч россиян на Курщине — Forbes

Если среди украинских бойцов и есть какие-то основания для оптимизма, то это то, что враг испытывает влияние точных глубоких ударов ракетами Storm Shadow и ATACMS.

В Курской области 50 тыс. российских войск готовят атаку на 20 тыс. украинских бойцов. Украинские бригады готовятся к "массовому" бою, который может стать успешным для врага.

Об этом говорится в статье Forbes.

Авторы напоминают, що 7 ноября российские войска пошли в контратаку на Курщине, имея целью продвигаться к Судже по главной дороге, простирающейся от Зеленого Шляха на западном краю выступления. За две недели ожесточенных боев россияне почти не достигли прогресса. Дорога Зеленый Шлях – Суджа усеяна доказательствами провала армии РФ: десятки уничтоженной и брошенной бронетехники.

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"Но россияне не собираются сдаваться, и их самый больший толчок может быть неизбежным", – отмечается в публикации.

Россия усилила свой примерно 50-тысячный корпус на Курщине тысячами северокорейских бойцов вместе с элементами двух своих воздушно-десантных дивизий – 76-й и 106-й, а также 83-й десантно-штурмовой бригады и восстановленной 155-й бригады морской пехоты. Эти и другие подразделения стоят северо-западнее дороги через Зеленый Шлях.

"В ближайшее время мы ожидаем массового и, по моему скромному мнению, успешного наступления России на моем фланге в районе Курска", – сообщил в Сети Крейгсфоршер – оператор беспилотника морской пехоты Украины, поддерживающий украинский корпус в Курской области.

"Две российские дивизии ВДВ, одна бригада ВДВ и одна бригада морской пехоты начнут штурм с большим количеством маневров", – предупредил Кригсфоршер.

20-тысячное украинское войско в Курской области готовится к новой атаке России.

В статье говорится, что с усилением российской контратаки опасность для украинских войск будет только расти. Если среди украинцев и есть какие-то основания для оптимизма, то это то, что российские силы в Курске и вокруг него испытывают влияние непрерывной кампании точных глубоких ударов крылатыми ракетами Storm Shadow и баллистическими ракетами ATACMS.

Авторы материала напомнили, что 18 ноября украинцы нанесли удары по большому российскому складу оружия к западу от Курска с помощью восьми ракет ATACMS. А 20 ноября они ударили по российскому командному пункту на Курщине десятью ракетами Storm Shadow. Глубокие удары могли бы нарушить линии снабжения российских полков, бригад и дивизий в Курске – и нарушить их командование и управление.

Но несмотря на недостаточную обеспеченность и плохую управляемость российских войск, их силы на Курщине все равно намного больше украинских. Массовость будет иметь большое значение в предстоящей механизированной схватке.

Напомним, по информации Reuters, ВСУ потеряли более 40% территории в Курской области, захваченной во время вторжения в августе.

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