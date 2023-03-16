ВСУ готовятся к весеннему контрнаступлению: СМИ назвали два сценария

Киев пока не определился со стратегией.

Соединенные Штаты Америки активно опрокидывают военную технику на фронт и быстрыми темпами тренируют украинских военнослужащих в преддверии масштабного контрнаступления Вооруженных сил Украины, которое ожидается в мае 2023 года.

Об этом пишет издание Politico.

По словам неназванного американского чиновника, пакеты военной помощи, предоставленные Украине несколько месяцев назад, учитывали потребности ВСУ в будущем контрнаступлении.

В Пентагоне отмечают, что полученные навыки и технологии помогут украинским военнослужащим победить в войне, опираясь на собственные решения.

"Повышенный украинский потенциал позволит украинскому руководству разработать и реализовать разные варианты в будущем, чтобы достичь своих целей и довести эту войну до успешного завершения", — сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что ВСУ должны как можно быстрее завершить учебу и получить все необходимое оружие, поскольку "Украина не может терять время".

Официальные лица США также сообщили журналистам, что украинское руководство еще не определилось со стратегией будущего наступления. По их словам, ВСУ имеет два варианта: идти на юг через Херсон в Крым или продвигаться с севера на восток, и после этого на юг, отрезав для ВС РФ сухопутный коридор.

В США считают, что второй вариант более реалистичен, поскольку россияне укрепили оборону на восточном берегу Днепра, а у ВСУ нет ресурсов для проведения десантной операции против таких сил.

Ранее в ISW сообщили, что общий темп российского наступления в Украине снизился по сравнению с предыдущими неделями. А украинские Вооруженные силы сейчас имеют возможность возобновить инициативу на фронте.

Новая угроза: Россия будет председательствовать в Совбезе ООН | Ельченко

Читайте также: