ВСУ готовятся останавливать наступление РФ на Харьков – Bild показало фото

Президент Украины Владимир Зеленский провел 8 апреля заседание Ставки верховного главнокомандующего, главным вопросом которой стала защита Харькова от российских атак.

Немецкий журналист и заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцгаймер побывал на строительстве новой оборонной линии ВСУ в 100 км от Харькова.

Он рассказал, что первая линия новых укреплений под Харьковом проходит в 10 км от границы Россией.

Строители работают лопатами без спецтехники. Они рассказали, что находятся под постоянным российским огнем, в том числе авиабомбами.

Строительство оборонной линии в Харьковской области / Фото: The Bild

Строительство оборонной линии в Харьковской области / Фото: The Bild

"Я исхожу из того, что возможное наступление сначала будет идти через Краматорск. Если да, то путь российских войск в Харьков был бы открыт", — сказал BILD Карло Масала, профессор Университета бундесвера в Мюнхене.

Масала добавил, даже если нового наземного наступления не будет, целью Владимира Путина могут стать обстрелы Харькова для подготовки к штурму.

"Сделать из него новый Мариуполь и заставить людей убегать. Харьков имеет для России высокую стратегическую и символическую ценность", — сказал профессор.

Напомним, издание The Economist опубликовало статью об атаках по Харькову, заявив, что Кремль хочет сделать этот город Украины – "серой" зоной, непригодной для жизни.

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