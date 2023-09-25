"ВСУ ходят на охоту": Жданов рассказал о потерях РФ в Бахмуте

РФ держит в Бахмуте два полка территориальных войск. Украинские силы специальных операций ходят туда на "охоту".

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале.

"Мы кошмарим этих "мобиков", не давая им успокоиться. Плюс помогает артиллерия, наносит там максимальный вред. Но город мы как раз не штурмуем, никаких наступательных действий в самом Бахмуте не проводится", — заявил он.

Также Жданов подчеркнул, что оккупанты понесут большие потери на Бахмутском направлении.

"Идут практически встречные бои. На одних участках противник пытается восстановить утраченное положение, особенно в районе Клищиевки. Враг не успокаивается и пытается контратаковать в надежде вернуть свои позиции, хотя там наши войска давно закрепились, зачистка местности проведена", — рассказал эксперт.

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Вооруженные силы Украины занимают все господствующие высоты вокруг Клещиевки.

"Наша артиллерия взяла под огневой контроль основную дорогу Бахмут-Горловка, крайне усложняющую логистику Бахмута и всего, что расположено северо-западнее Бахмута, вплоть до Соледар", — написал он.

Где еще наступают ВСУ

Жданов также рассказал, что ведутся активные бои на Купянском направлении.

"Ситуация немного затихла, но противник продолжает вести перегруппировку и готовится в ближайшее время попытаться возобновить наступательную операцию".

Артиллерийские дуэли и позиционные бои продолжаются на Лиманском направлении.

"Самым активным участком фронта оказалась Белогоровка. Все атаки отбиты. Мы сохранили все свои позиции", — добавил он.

Напомним, ракетный удар по Одессе в ночь на 25 сентября российская армия нанесла, использовав ракеты Оникс.

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