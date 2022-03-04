ВСУ хорошо отработали: мэр Бучи показал, как украинские военные разгромили колонну оккупантов

Украинские защитники остановили колонну оккупантов.

В Буче Киевской области 4 марта ВСУ разгромили колонну российских оккупантов, которые цинично напали на Украину в ночь на 24 февраля и продолжают варварски ее обстреливать. Пострадавших украинцев нет.

Об этом рассказал городской глава Бучи Анатолий Федорук утром 4 марта.

"Вооруженные силы Украины остановили колонну врага. Это результаты их вторжения и работы наших ВСУ. Конечно частный сектор, который рядом, получил повреждение. Но все отстроим. Все живы. Все здоровы! Вооруженные силы Украины хорошо отработали. Все будет Украина!", — сказал мэр Бучи.