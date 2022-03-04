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ВСУ хорошо отработали: мэр Бучи показал, как украинские военные разгромили колонну оккупантов

ВСУ хорошо отработали: мэр Бучи показал, как украинские военные разгромили колонну оккупантов

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ВСУ хорошо отработали: мэр Бучи показал, как украинские военные разгромили колонну оккупантов

Украинские защитники остановили колонну оккупантов.

В Буче Киевской области 4 марта ВСУ разгромили колонну российских оккупантов, которые цинично напали на Украину в ночь на 24 февраля и продолжают варварски ее обстреливать. Пострадавших украинцев нет.

Об этом рассказал городской глава Бучи Анатолий Федорук утром 4 марта.

"Вооруженные силы Украины остановили колонну врага. Это результаты их вторжения и работы наших ВСУ. Конечно частный сектор, который рядом, получил повреждение. Но все отстроим. Все живы. Все здоровы! Вооруженные силы Украины хорошо отработали. Все будет Украина!", — сказал мэр Бучи.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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