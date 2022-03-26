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ВСУ и бойцы Теробороны полностью освободили от оккупантов Полтавку и Малиновку в Запорожской области

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ВСУ и бойцы Теробороны полностью освободили от оккупантов Полтавку и Малиновку в Запорожской области

Associated Press

Во время спецоперации украинские защитники лидвидировали более 80 оккупантов.

В результате успешной наступательной операции силами Мелитопольского батальона территориальной обороны вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края были полностью освобождены от российских оккупантов села Полтавка и Малиновка к востоку от Гуляйполе.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

По данным Запорожской отдельной бригады территориальной обороны, освобождая деревни, украинские бойцы обезвредили более 80 единиц живой силы врага, несколько единиц бронетехники, захватили документы и оружие мотострелкового подразделения Российской Федерации.

"Враг, вторгшийся на нашу землю, теперь чувствует себя очень некомфортно не только на линии фронта, но и за ней, ведь защитники настроены беспощадно уничтожать оккупантов, особенно после преступлений, совершенных российской армией против местного населения в Запорожской области", — говорится в сообщении.

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