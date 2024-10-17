ВСУ и россияне замедлили продвижение на Курщине: что им мешает

В Курской области из- за погоды усложняется возможность ведения боевых действий.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что из-за плохой погоды замедляется и становится сложнее продвижение маханизированной техники войск РФ и ВСУ на "украинском плацдарме" в Курской области.

Действующий в Курской области украинский военнослужащий сообщил, что россияне атакуют небольшими группами пехоты на боевых машинах-амфибиях, и что проблемы со связью между подразделениями ВСУ, вероятно из-за плохих погодных условий, могут способствовать контратакам РФ в регионе.

По его словам, соотношение между украинской и российской живой силой составляет 1 к 5 военнослужащих, и что ВСУ продолжают атаковать, несмотря на нехватку живой силы и проблемы с координацией.

Российские источники ISW также признали, что дождевые и грязные условия затрудняют боевые действия для обеих сторон в Курской области и что войска РФ все больше возлагаются на артиллерийский огонь.

Бывший российский инструктор "Шторм-Z" и "военкор" утверждал, что российские войска вроде бы сначала успешно продвинулись на северо-западном фланге "украинского плацдарма" в Курской области, но затем остановились и с тех пор не добились значительных успехов.

Украинские военнослужащие, воюющие в Курской области, 16 октября сообщили, что российские и украинские силы ведут бои за Ольговку и Новоивановку, которые частично находятся под украинским контролем.

Напомним:

России до сих пор не удалось выбить ВСУ на границу с Украиной из-за недостаточного количества войск и приоритетов. Украина контролирует около 1 300 кв. км российской территории, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

14 августа журналисты немецкого издания заметили, что Путин заметно нервничал, слушая доклад о наступлении ВСУ в Курской области. Особенно его разозлил доклад временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, когда тот говорил об оккупированных населенных пунктах.

Издание The New York Times со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщило, что России нужно от 15 до 20 бригад или не менее 50 тысяч военных, чтобы вытеснить ВСУ с российских территорий, которые Силы обороны Украины заняли во время наступления в Курской области.

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