ВСУ их беспощадно уничтожают: когда в России закончатся БМП, — прогноз Forbes

Российская армия теряет столько же БМП, сколько российская промышленность строит новые или выводит из долгосрочного хранения.

Учитывая темпы уничтожения российской техники на войне в Украине, у Кремля через два-три года могут окончиться боевые машины пехоты.

Как пишет Forbes, российские войска сейчас теряют столько же боевых машин БМП, сколько российская промышленность строит новые или выводит из долгосрочного хранения.

БМП, более чем танки, являются рабочими лошадками русской механизированной войны. Они перевозят пехоту в бой, поддерживают ее во время десантирования и эвакуируют уцелевших, если они вынуждены отступать. Недаром в 2022 году аналитик Фонда Карнеги Майкл Кофман написал, что он подозревает, что "главная российская нехватка бронетехники – не в танках, а в БМП", – пишет издание.

Отмечается, что в начале войны у России было около 4 000 БМП-1, модернизированных БМП-2 и новейших БМП-3. Но за 23 месяца боев бойцы ВСУ вывели из строя около 2000 этих машин.

Это тысяча потерянных БМП в год, тогда как Россия могла бы производить или восстанавливать из хранилищ примерно такое же количество. Из них около 400 новых БМП-3 в год производятся на заводе Курганмашзавод, а остальные 600 БМП поступают из военных резервов.

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При этом эти резервы также не бесконечны, ведь по последним подсчетам, сделанным на основе спутниковых снимков, на складах РФ осталось 3 000 старых БМП и из них более 700, скорее всего, не подлежат восстановлению.

Если Курганмашзавод не сможет значительно расширить производство, производство боеспособных БМП может значительно сократиться, начиная примерно с 2026 года. Даже раньше, если сохранится недавняя динамика потерь”, — отмечает издание.

В то время как российские войска в среднем теряли около 80 БМП в месяц в 2022 и 2023 годах, в последнее время их потери значительно выросли из-за попыток РФ захватить Авдеевку, а также выбить ВСУ из Левобережья.

Российские планировщики знают, что БМП будут дефицитными. Армия с большим количеством специальных боевых машин не собирает грубые импровизированные машины так, как это делает российская армия», — заключает Forbes.

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