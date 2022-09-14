"ВСУ их перемолят и не заметят": Арестович о том, как Пригожин вербует заключенных на войну против Украины

Это – кульминация поражения России в войне против Украины, хотя видео Пригожина из тюрьмы "слили" сами россияне, чтобы запугать украинцев.

Об этом в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Видео с тем, как Пригожин вербует осужденных на войну против Украины Россия сама "сливала". Это для того, чтобы пугать украинцев, а другие осужденные думали и не стоит ли пойти на войну, мол жесткий чувак вербует на войну, все четко," Россия — это сила" и всякое такое. Что касается воюющих осужденных, — это когда 15 человек в камере и они угрожают тем, у кого нет ножей. А на поле боя работает военная машина и там нужно иметь определенные навыки. Тюрьма здоровья не прибавлет, там военных навыков не учат. Поэтому те, кого призвали в ВСУ — перемелят это все и даже не заметят. Когда путинская Россия упадет, это видео будет свое место. Это — кульминация падения великой империи, потому что большего позора, чем когда такое великое государство, постоянный член Совбеза ООН отправляет друга Путина снимать такое видео – это стыд", — сказал Арестович.

Напомним, приближенный к Кремлю российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют поваром Путина, а также негласный глава ЧВК "Вагнера", вербует заключенных в одной из мордовских колоний для войны в Украине.

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