ВСУ имели успех на Харьковщине, а россияне продвигаются дальше на Донбассе: ISW о ситуации на фронте

ВСУ провели успешную операцию под Липцами Харьковской области. Тем временем армия РФ продвигается вблизи Торецкая, Покровская, а также западнее оккупированного Донецка.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Харьковская область

Российские военные незначительно продвинулись в Волчанске. В частности, вдоль улиц Колокольцова и Пушкинской в центре города.

На днях представитель Харьковской группировки войск ВСУ полковник Виталий Саранцев заявил, что за последние несколько дней оккупанты снизили темпы наступательных действий в районе Волчанска и продолжают пополнять штурмовые группы путем внутренней ротации и замен.

В Харьковской группировке войск ВСУ также сообщили, что украинские военные недавно провели успешную операцию и захватили семь российских позиций к северу от Липцев.

Донецкая область

За прошедшие сутки войска РФ продолжали наступление в районе Временного Яра. Впрочем, не добились никаких подтвержденных успехов. Оккупанты также наступали возле Белой Горы, Ступочек и вблизи Андреевки.

Кроме того, захватчики продвинулись к югу от Торецка. Геолокационные кадры за 3 октября показывают, что они имеют успехи к западу от Нелиповки. Российская армия атаковала вблизи самого Торецкого, у Дачного, Нелиповки, в районе Щербиновки и Сухой Балки.

В свою очередь, на днях украинская бригада опубликовала кадры, на которых видно, что оккупанты совершили комбинированные механизированные и пехотные штурмы вблизи Нью-Йорка.

Накануне русские военные продолжили наступление в районе Покровска. Однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало. Также российский "военкор" заявил, что захватчик продвинулись к западу от Новогродовки. Впрочем, аналитики ISW не нашли подтверждения.

В течение 3-4 октября продолжались бои в районах Луч, Воздвиженка, Новоалександровка, Новоторецкое, Цукурино, Лисовка, Крутый Яр, Горняк, Николаевка и Селидово.

Также геолокационные кадры показывают, что войска страны-агрессорки недавно продвинулись к западу от Донецка: вдоль улицы 1 Мая к юго-востоку Максимиляновки, к востоку от Островского и к западу от Острого. Вероятно, они могли захватить этот поселок. Также россияне продолжали наступательные действия юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Один так называемый российский "военкор" заявил, что войска РФ продвинулись к северу от Угледара. Впрочем, в ISW не нашли подтверждения.

3 и 4 октября войска РФ продолжали наступление в районе Антоновки, Екатериновки, Константиновки, Богоявленки и Угледара, а также в направлении Трудово и Максимовки.

Как сообщалось, военный эксперт Владислав Селезнев прогнозирует активизацию армии РФ в Запорожском направлении. По всей вероятности, это связано с тем, что на этот участок были направлены дополнительные силы врага после захвата Угледара.

Читайте также:

Какое расстояние от Угледара до обвала фронта? Следующие цели врага – Курахово и Селидово?!

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.