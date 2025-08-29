ВСУ имели успех в районе Мирнограда: оккупанты готовятся к решительному штурму

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

На Покровском направлении, к северо-востоку от Мирнограда, украинские подразделения продвинулись к селу Новоэкономическое.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Такой вывод эксперты сделали на основании геолокационных видеозаписей, показывающих, как россияне обстреливают занятое бойцами ВСУ здание на юге этого населенного пункта. В то же время связанный с Кремлем российский военный блогер утверждал, что юг Новоэкономического остается спорной «серой» зоной.

Однако в распоряжении ISW есть геолокационные видеозаписи, свидетельствующие о том, что российские войска недавно продвинулись к югу от Покровска и к северу от Лисовки.

Кроме того, российские источники сообщали, что войска РФ захватили Новое Шахово в зоне своего прорыва у Доброполья, а также продвинулись в восточной части Рубежного, к Золотому Колодцу и его окрестностям, а также к юго-востоку от Грузского и к западной части Шахматного.

Ранее сообщалось, что летнее наступление российских оккупационных войск в Украине провалилось. Большинство поставленных Москвой целей на период с апреля по август 2025 года не были достигнуты.

По данным BILD, за лето российские войска смогли захватить всего 0,3% территории Украины (1800 квадратных км). В то же время, Украина значительно усилила атаки беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, поражая цели на расстоянии до 1200 км.