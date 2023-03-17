ВСУ имеют частичный успех на некоторых участках — Сырский о ситуации на фронте

Сейчас самая сложная ситуация остается в Бахмуте, однако, несмотря на это, защитники продолжают добиваться частичного успеха на определенных участках.

Российские оккупанты пытаются наступать по всей восточной линии фронта, однако украинские защитники, несмотря ни на что, имеют частичный успех на отдельных участках.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Center.

По его словам, оккупанты пытаются прорвать оборону наших воинов и продвинуться в глубину их боевых порядков.

Наиболее ожесточенные бои идут в районах Кременной, Торского, Белогоровки и Спорного. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

"Противник задействовал все свои мощности и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях и полностью окружить город. Бои идут на севере, востоке и юге города, благодаря мужеству наших воинов враг несёт огромные потери и в очередной раз откатывается без успеха", — рассказал Сырский.

Командующий Сухопутными войсками добавил, что, к сожалению, ВСУ также имеют потери, однако значительно меньше, чем у россиян. На некоторых участках наши подразделения имеют частичный успех.

Отметим, ВСУ держат оборону в Бахмуте Донецкой области, чтобы ликвидировать как можно больше россиян. Именно это является предпосылкой успешного контрнаступления. Об этом рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

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