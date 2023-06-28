ВСУ имеют инициативу под Бахмутом и продвигаются в Херсонской области: ISW о контрнаступлении

Вооруженные силы Украины имеют инициативу под Бахмутом Донецкой области, а также они смогли продвинуться на левый берег Днепра в Херсонской области. Защитники успешно наступают на Запорожском и Донецком направлениях.

Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Донецкой области

Американские аналитики отмечают, что украинские войска используют бунт в России и активизируют контрнаступательные операции в районе Бахмута по состоянию на 27 июня. В Минобороны Украины отмечают, что ВСУ четвертые сутки подряд ведут контрнаступательные действия и наступают на флангах и городе. Ситуация в Бахмуте сложная, поскольку российская армия занимает большие укрепления, поэтому украинские войска будут продвигаться медленнее.

Между тем известный российский военный блоггер сообщил, что для оккупационной армии ситуация к северу от Соледара – "трудная". По его словам, украинские силы контратакуют в направлении Яковлевки, которая в 14 км к северо-востоку от Бахмута. Также известно, что россияне провели неудачные контратаки юго-западнее Бахмута вблизи Клищиевки и Курдюмовки.

Геолокационные кадры за 27 июня показывают, что войска РФ, вероятно, сократили украинские тактические успехи вблизи Берховки, что в 6 км к северу от Бахмута, по состоянию на 27 июня. Впрочем, добавляют в ISW, непонятно, когда именно российские войска добились этих успехов.

За прошедшие сутки, 27 июня, российские войска продолжили ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Первомайского (6 км юго-западнее Авдеевки) и Марьинки (непосредственно юго-западнее Донецка).

Ситуация в Донбассе. Карта ISW.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что украинские силы незначительно продвинулись к востоку от Красногоровки возле оккупированного Донецка. Разведчики отмечают, что первый зарегистрированный случай украинской силы, возвращающий территорию, оккупированную до 2014 года. Однако ISW не наблюдало независимого подтверждения того, что украинские силы отвоевывают давно оккупированную территорию.

Ситуация на юге

ВСУ продлили контрнаступательные действия в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей. По информации украинского Генштаба, Силы обороны провели успешные контрнаступательные действия в направлении Новодаровка-Приютное (Великая Новоселка). Между тем Министерство обороны России заявило, что Восточная группировка войск отразила три украинских атаки в районе Великой Новоселки.

Российские источники утверждали, что в районе Времовского выступления продолжаются тяжелые бои. оккупанты отмечают: если украинские силы продвинутся дальше, то они, вероятно, смогут отрезать Времивское выступление. Блоггеры РФ выражают обеспокоенность тем, что украинские войска готовятся к дальнейшему наступлению на южнодонецком направлении, несмотря на непогоду.

Также украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в Ривнепольском направлении. Зато связанный с Кремлем военный блогер признал украинское освобождение Ровно и утверждал, что украинские войска достигли дополнительных успехов в районе этого населенного пункта.

Кроме того, 27 июня российские и украинские войска продлили ограниченные наземные атаки на западном Запорожье. ВСУ провели успешные контрнаступательные действия в направлении Новоданиловка-Роботино (Орихов).

Ситуация в Запорожской области. Карта ISW.

Российские военные блоггеры утверждали, что Пятихатки (25 км юго-западнее Орехова) остаются в спорной "серой зоне", а вблизи населенного пункта продолжаются позиционные бои.

Российские военные блоггеры выразили обеспокоенность попытками украинцев продвинуться к югу от Херсона. Связанный с Кремлем военкор утверждал, что украинские войска пытаются расширить свой плацдарм возле Антоновского моста на восточном (левом) берегу Херсонской области.

"ISW пока не дает оценки того, насколько украинские войска создали плацдарм у этого района, отмечая лишь то, что мы считаем, что украинские силы заняли и удерживают определенные позиции на восточном (левом) берегу", — говорится в отчете Института.

Ситуация в Херсонской области Карта ISW.

Напомним, начались 490-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Оккупанты наносят удары по населенным пунктам Украины, совершают обстрелы как военных, так и гражданских объектов. На фронте продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

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