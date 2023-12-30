ВСУ имеют продвижение в Донецкой области: детали от аналитиков ISW

Вооруженные силы Украины продвинулись к югу от Спорного, что в 27 километрах северо-восточнее Бахмута в Донецкой области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 27 декабря, показывают, что украинские силы продвинулись к югу от Спорного. Один российский военный блоггер утверждал, что "туман войны" омрачает ситуацию к северо-востоку от Бахмута у Северска. Впрочем, по его словам, якобы нет никаких признаков крупных наступательных операций Украины или России в этом направлении.

. Донетчина. Карта боев.

В свою очередь, украинские и российские источники утверждают, что позиционные бои продолжались к западу от Бахмута в районе Богдановки, Хромового и Ивановского и юго-западнее Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Опубликованные 29 декабря геолокационные кадры указывают на то, что российские войска якобы продвинулись к северо-востоку от Водяного, что в 7 км к юго-западу от Авдеевки.

Аналитики подчеркивают, что украинские и российские источники утверждали, что позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки вблизи Очеретиного, Новобахмутовки и Степного; юго-восточнее промзоны; юго-западнее Северного, Первомайского, Невельского.

Российские и украинские войска 29 декабря продолжали позиционные бои западнее и юго-западнее города Донецка, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Позиционные бои продолжались у Марьинки и Новомихайловки.

Напомним, аналитики ISW сообщали, что в странские войска в течение недели продвинулись в районе Бахмута. Сейчас там ведутся позиционные бои. В частности, ВСУ незначительно продвинулись юго-восточнее Клищиевки (юго-западнее Бахмута).

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