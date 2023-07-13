ВСУ имеют продвижение в районе Бахмута: Маляр об успехах контрнаступления

Вооруженные силы Украины наступали на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области. На этом участке фронта продвижение.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На Бахмутском направлении на южном фланге вокруг Бахмута мы сегодня (12 июля – Ред.) наступали. Есть продвижение. Сейчас наши защитники закрепляются на занятых рубежах", – подчеркнула представитель министерства.

В настоящее время Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Маляр отметила, что сдерживание оккупанта успешным:

"Враг не продвинулся. Идут тяжелые бои", — подчеркнула она.

Кроме того, на юге Украины в рамках контрнаступления ВСУ выполняют многие задачи, направленные на "ослабление врага и отработку обстановки для дальнейших действий".

"За последние недели наши защитники на юге взорвали наступательные и оборонительные способности врага. Из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами количество вражеских обстрелов снизилось", — отметила Анна Маляр.

Напомним, 13 июля в Генштабе рассказали об успехах на фронте. В частности, ВСУ продолжают продвижение по двум направлениям фронта. Украинские защитники имеют успехи вблизи Бахмута Донецкой области и в Запорожской области.

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